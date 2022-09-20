Более 60 тысяч жителей Подмосковья оставались без света во время урагана

Аварии на энергосетях, вызванные сильным ветром, порывы которого в минувшие двое суток достигали 25 м/с, привели к сбоям в энергообеспечении около 62 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В результате порывистого ветра произошло отключение электроснабжения в городских округах Богородский, Зарайск, Раменский, Одинцовский, Орехово-Зуевский и др. Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия стихии, средняя продолжительность восстановительных работ составила менее 1,5 часов. Во всех населенных пунктах электроснабжение уже восстановлено. Хочу поблагодарить наших энергетиков за оперативность. В связи с неблагоприятными погодными условиями, ситуация на контроле министерства энергетики Московской области», – сообщил глава минэнерго Александр Самарин.

По данным ведомства, в Подмосковье 19-20 сентября зафиксировано 88 случаев технологических отказов на объектах электроснабжения в городских округах. Средняя продолжительность устранения технологического нарушения составила 1 час 12 минут.

Москва, Андрей Дорофеев

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