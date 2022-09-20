Пассажирка пыталась провезти через Шереметьево швейцарские часы за 3 млн рублей

Пассажирка, прилетевшая в Шереметьево из Объединенных Арабских Эмиратов, не задекларировала трое швейцарских часов стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали следовавшую авиарейсом Абу-Даби – Москва 31-летнюю гражданку Российской Федерации, которая пыталась провезти незадекларированные наручные часы. Женщина проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В ходе рентгеноскопии багажа пассажирки были выявлены предметы по очертанию схожие с часами. В результате таможенного досмотра инспектором были обнаружены трое наручных часов Rolex», – говорится в сообщении ведомства.

Женщина заявила таможенникам, что часы принадлежат ее мужу и их стоимость ей не известна. Согласно заключению таможенного эксперта, стоимость задержанных товаров составила 3 млн рублей.

«В действиях пассажирки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», – отметили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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