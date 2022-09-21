Подмосковные врачи спасли пациентку с 1,5 литра жидкости в сердце

Врачи Домодедовской больницы спасли жизнь пожилой пациентки, у которой скопилось 1,5 литра жидкости в околосердечной сумке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, в отделение анестезиологии и реанимации 70-летняя пациентка поступила в крайне тяжёлом состоянии. Она сразу была переведена на искусственную вентиляцию лёгких по причине острой дыхательной и сердечно сосудистой недостаточности. Оперативное обследование выявило опасный диагноз – тампонада сердца – в околосердечной сумке перикарда скопился огромный объем жидкости.

«Тонкий «мешок», в котором находится сердце, был переполнен жидкостью, что угрожало жизни пожилой женщины. Вероятнее всего, патология развилась у пациентки в результате имеющихся хронических заболеваний. Врачи отделения реанимации действовали мгновенно. Пенсионерке была выполнена сложнейшая операция – пункция перикарда под УЗИ-контролем, удалена лишняя жидкость. Уже к вечеру пациентка почувствовала себя лучше, на следующий день она пришла в сознание, а ещё через пару дней пациентку перевели из реанимации», – рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

В настоящий момент женщина продолжает лечение в Домодедовской больнице.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»