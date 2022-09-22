Двое жителей Подмосковья почти год регулярно подменяли комплекты запчастей в автомагазине

Сотрудник автомагазина и его подельник задержаны в подмосковном Подольске по обвинению в краже запчастей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск Московской области поступило заявление от представителя службы безопасности компании по продаже и доставке автомобильных запчастей о том, что со склада фирмы похищен 41 комплект сцеплений для машин общей стоимостью около 2 миллионов рублей. Предварительно установлено, что 31-летний мужчина, работавший в этом магазине автозапчастей, заменял содержимое коробок с тормозными дисками на более дорогостоящие комплекты автомобильных сцеплений. Затем он передавал артикулы подмененного товара своему 30-летнему знакомому, который осуществлял заказ по указанным ему данным, оплачивал и забирал автозапчасти», – говорится в сообщении ведомства.

После совершенной таким образом кражи подельник передавал запчасти своему подельнику, получая за сделанную работу 5 тысяч рублей. Работник магазина продавал похищенное имущество.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Они пояснили, что такие махинации осуществляли с ноября прошлого года каждые две недели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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