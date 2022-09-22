российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 сентября 2022, 18:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Жаркое и сухое лето оставило Подмосковье без грибов

Подмосковным грибникам не стоит рассчитывать на успешный сезон «тихой охоты» из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в последние месяцы в регионе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Локально и в небольших количествах грибы в лесах Подмосковья сейчас можно встретить. Но крайне жаркое лето и отсутствие осадков высушили грибницы. Поэтому говорить о сезоне в том виде, что все привыкли, когда можно собрать несколько корзин за один раз – осенью этого года не придется. Но всегда есть исключения. Опят это не касается», – говорится в сообщении ведомства.

В комитете отметили, что для опят благоприятна сырая и тёплая погода, и сезон их сбора начнется в конце сентября – октябре. Кроме того, эти грибы любят древесный субстрат, который быстро увлажняется. «При этом они являются болезнью леса и их сбор можно считать полезным лесохозяйственным мероприятием», – поясняется в сообщении.

В комитете напомнили грибникам, что в лесу часто можно встретить ложные опята, которые являются ядовитыми. Поэтому перед походом в лес следует изучить особенности съедобных грибов и их двойников, чтобы не закончить трапезу в больнице.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Дома семей погибших военных в Подмосковье газифицируют бесплатно / Двое жителей Подмосковья почти год регулярно подменяли комплекты запчастей в автомагазине / Подмосковные врачи спасли пациентку с 1,5 литра жидкости в сердце / Четверо рабочих получили химические ожоги в Подмосковье / Подмосковный суд вынес приговор экс-сотрудникам ИВС, допустившим массовый побег / Пассажирка пыталась провезти через Шереметьево швейцарские часы за 3 млн рублей / Более 60 тысяч жителей Подмосковья оставались без света во время урагана / Подмосковные грабители насмерть опоили снотворным одну из жертв

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Подмосковье,