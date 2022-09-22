Жаркое и сухое лето оставило Подмосковье без грибов

Подмосковным грибникам не стоит рассчитывать на успешный сезон «тихой охоты» из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в последние месяцы в регионе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Локально и в небольших количествах грибы в лесах Подмосковья сейчас можно встретить. Но крайне жаркое лето и отсутствие осадков высушили грибницы. Поэтому говорить о сезоне в том виде, что все привыкли, когда можно собрать несколько корзин за один раз – осенью этого года не придется. Но всегда есть исключения. Опят это не касается», – говорится в сообщении ведомства.

В комитете отметили, что для опят благоприятна сырая и тёплая погода, и сезон их сбора начнется в конце сентября – октябре. Кроме того, эти грибы любят древесный субстрат, который быстро увлажняется. «При этом они являются болезнью леса и их сбор можно считать полезным лесохозяйственным мероприятием», – поясняется в сообщении.

В комитете напомнили грибникам, что в лесу часто можно встретить ложные опята, которые являются ядовитыми. Поэтому перед походом в лес следует изучить особенности съедобных грибов и их двойников, чтобы не закончить трапезу в больнице.

Москва, Андрей Дорофеев

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