Сильный дождь будет до утра идти в Подмосковье

Сильный дождь ожидается в Подмосковье в ближайшие часы и до утра среды. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 18 часов 27 сентября до 10 часов 28 сентября местами по Московской области ожидается сильный дождь, усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15м/с», – говорится в экстренном предупреждении ведомства.

Спасатели советуют во время ливня припарковать автомобиль около обочины и переждать осадки, не находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. При порывистом ветре машину лучше поставить в гараж, при его отсутствии – припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Москва, Андрей Дорофеев

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