Житель Подмосковья забил насмерть мотоциклиста

Правоохранители задержали в Ногинске местного жителя, который в ходе дорожного конфликта забил насмерть оппонента. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 24 сентября 2022 года 32-летний местные житель, передвигаясь на мотоцикле совершил наезд на автомобиль, припаркованный возле дома в городе Ногинске, принадлежащий подозреваемому. В результате между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый, вооружившись предположительно битой, нанес множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователями и криминалистами проведены осмотр места происшествия и допросы. Назначены экспертизы. Продолжается поиск орудия преступления.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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