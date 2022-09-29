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Четверг, 29 сентября 2022, 16:40 мск

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Жителей Подмосковья обяжут регистрировать собак

Московская областная дума приняла во втором чтении законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, перечень животных для обязательной регистрации будет устанавливать правительство региона. Предполагается, что в него войдут только собаки.

В соответствии с документом не предусмотрено чипирование, речь идёт именно о регистрации – присвоении животному уникального номера и внесении информации в государственную информационную систему в области ветеринарии Московской области.

Также в законопроект вносятся правила выгула домашних животных и полномочия органов МСУ по определению мест для выгула. Эти правила, в частности, предусматривают уборку за животным на общественных территориях и недопущение причинения ущерба чужому имуществу или здоровью. Исключается передвижение собак без поводка и без намордника (кроме щенков и декоративных пород) при пересечении проезжей части, на спортплощадках, около школ и в других общественных местах вне площадок для выгула и дрессировки животных. Не допускается нахождение собак на детских площадках, на территориях школ и детсадов. Нельзя также оставлять животное без присмотра.

Ранее Керселян заявлял, что регистрация поможет выявлять хозяев брошенных животных, а также определять, кто должен возмещать ущерб, нанесенный собакой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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