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Пятница, 30 сентября 2022, 11:40 мск

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Полицейские задержали мужчину, прыгнувшего на рельсы московского метро

В московском метро полицейские задержали в пассажира, прыгнувшего на рельсы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«В Москве в ночное время на станции метро «Парк Культуры» Сокольнической линии пассажир в нарушение требований транспортной безопасности, дождавшись отъезда электропоезда, спрыгнул с платформы на жёсткий путь, чтобы поднять упавшие наушники», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, получив информацию от дежурного по станции, задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.

В отношении 26-летнего приезжего был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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