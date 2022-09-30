Полицейские задержали мужчину, прыгнувшего на рельсы московского метро

В московском метро полицейские задержали в пассажира, прыгнувшего на рельсы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«В Москве в ночное время на станции метро «Парк Культуры» Сокольнической линии пассажир в нарушение требований транспортной безопасности, дождавшись отъезда электропоезда, спрыгнул с платформы на жёсткий путь, чтобы поднять упавшие наушники», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, получив информацию от дежурного по станции, задержали нарушителя и доставили в отдел полиции.

В отношении 26-летнего приезжего был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»