Минэкологии Подмосковья опровергло слухи о росте числа диких медведей в регионе

Число бурых медведей в Подмосковье остается стабильным в последние годы, а информация СМИ о росте популяции этих животных не соответствует действительности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве отметили, что в конце минувшей недели в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Московской области возросло поголовье бурых медведей, которые могут представлять опасность. Жители региона начали обращаться в минэкологии региона, чтобы уточнить, соответствуют ли действительности эти сведения.

«Непонятно, откуда появилась такая информация, – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. – Надежными источниками следует считать только материалы плановых обследований, в том числе в проектируемых и существующих ООПТ, а также материалы сезонного учета, которые ведут охотхозяйства. У нас нет сведений о том, что поголовье медведей в последнее время возросло. Для того, чтобы это произошло, необходимо появление в Подмосковье мигрирующих особей, существенный прирост кормовой базы. В последние годы такого не наблюдалось. Численность бурого медведя на протяжении последних лет не меняется, и по оценкам специалистов, держится на уровне 15-20 животных».

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, относится к первой категории – виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Ареалом его обитания в Подмосковье является пограничная территория с Тверской областью, территория национального парка федерального значения – государственного комплекса «Завидово». Случаев нападения медведя на людей в Подмосковье не фиксировалось.

Москва, Андрей Дорофеев

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