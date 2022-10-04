Поселившиеся в Подмосковье беженцы смогут оформить соцвыплаты в электронном виде

Беженцы с территории Украины и Донбасса, которые прибыли в РФ после 18 февраля 2022 года, могут оформить в Подмосковье социальные выплаты на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Выплаты на региональном портале можно оформить просто и быстро. Больше не нужно приходить в МФЦ и подавать бумажное заявление, достаточно заполнить все электронно на региональном портале госуслуг и приложить копии документов. В течение 5 рабочих дней заявление будет рассмотрено, а деньги поступят на банковский счет в течение месяца», – уточнила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Единовременные или ежемесячные выплаты могут получить, например, инвалиды и родители детей-инвалидов, ветераны, беременные женщины, а также одинокие родители. Размер пособий зависит от льготной категории.

Услуга «Назначение выплат гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства» размещена на региональном портале. Чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА: она оформляется с помощью СНИЛС, затем нужно подтвердить личность онлайн через банк или в центре обслуживания.

Москва, Андрей Дорофеев

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