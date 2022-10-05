Ралли на детских педальных машинках пройдет в Подмосковье

Детское ралли на педальных машинках советской эпохи состоится 9 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Клуб исторического автоспорта представит в музее-заповеднике «Горки Ленинские» коллекцию уникальных детских машин, на которых можно будет совершить одиночный или групповой заезд», – говорится в сообщении ведомства.

Детское ралли станет частью торжественного закрытия сезона ретроавтомобилей «Чайка-клуба». На площадке перед научно-культурным центром «Музей В.И. Ленина» выстроятся самые детские педальные машинки, среди которых самой массовой моделью были «Москвичи», выпускавшиеся с середины 1960-х до начала 1990-х годов. Также маленькие гости музея-заповедника смогут прокатиться на реже встречающихся моделях «Кроха», «Нева», «Оренбуржец» и «Циклоп».

Организаторы напомнили, что за машинкой марки «Циклоп» прятался Иван Васильевич из одноименного фильма. Вместе с машинками на площадке будет «работать» мини-заправка и мини-мойка.

Ограничений по возрасту ребенка для ралли нет, но есть по росту. Дети выше 125 см с большим трудом помещаются в машинки и, соответственно, им труднее ими управлять.

В минкульте отметили, что на ралли в Горках дети смогут не только покататься на таких машинках, но и выиграть призы в качестве победителей заездов.

Москва, Андрей Дорофеев

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