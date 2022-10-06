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Четверг, 6 октября 2022, 16:42 мск

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Подмосковный суд отправил на 12 лет в колонию пожилого «вора в законе»

Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к 12 годам колонии 62-летнего «вора в законе». Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По данным надзорного ведомства, мужчину задержали в январе 2021 года. Правоохранители остановили его машину и в ходе личного досмотра нашли наркотики. Однако после помещения фигуранта в СИЗО он сам объявил сокамерникам, что является «вором в законе».

«После помещения подсудимого в исправительное учреждение мужчина объявил другим содержащимся лицам свой криминальный статус, воле, указаниям и распоряжениям которого, в соответствии с обычаями и правилами криминальной субкультуры, все лица, имеющие более низкие криминальные статусы обязаны беспрекословно подчиняться, а также вынес так называемый «воровской приговор» в отношении другого обвиняемого», – отметили в прокуратуре.

Выяснилось, что гражданин был «коронован» еще в 1980 году. Он неоднократно участвовал в сходках «воров в законе», «создавал условия для сращивания интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер преступного влияния на территории Московской области».

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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