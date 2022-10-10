Трехлетнюю девочку убило в Подмосковье элементом летнего шатра

Трехлетний ребенок погиб в Мытищах во время демонтажа летнего шатра. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 9 октября 2022 года в дневные часы на территории базы отдыха, расположенной в д. Новоалександрово Мытищинского городского округа, наёмные рабочие осуществляли демонтаж летнего шатра, не обеспечив при этом условия безопасности для окружающих в районе проведения работ. Недалеко от места проведения работ мужчина гулял с ребенком. В какой-то момент одна из металлических конструкций шатра упала на девочку. От полученных травм ребенок скончался», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что по по факту причинения по неосторожности смертельных травм (ч. 1 ст. 109 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с рабочими, осуществлявшими демонтаж конструкций, уточнили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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