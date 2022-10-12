Судебные приставы с начала года нашли семерых детей, которых прятали родители

Местонахождение семерых детей в течение 2022 года установили сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка ФССП.

«В 2022 году разыскники ГУ ФССП России по Московской области установили местонах­ождение 7 несовершеннолетних детей, 1177 граждан-должников, в том числе 725 алиментщиков, 400 единиц имущества и автотранспорта должников, 222 должников по уплате уголовных штрафов», – говорится в сообщении ведомства.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, комментируя сообщение приставов, пояснила в своем Telegram-канале, что речь идет о детях, которых скрывал один из родителей: «7 детей – это те малыши, которых мамы или папы скрывают от второго родителя, нарушая решение суда о месте жительства и порядке общения».

«Лишнее подтверждение тому, что мои предложения об ужесточении ответственности родителей за преднамеренное отчуждение и сокрытие ребенка по-прежнему актуальны», – добавила омбудсмен.

Москва, Андрей Дорофеев

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