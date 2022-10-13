Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат выплату в 3 млн рублей

Московская областная дума внесла дополнения в региональный закон, предусматривающий меры поддержки для семей погибших в зоне СВО военных, распространив их на родственников добровольцев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Мособлдумы.

«В целях настоящего закона к погибшим (умершим) добровольцам относятся граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибшие (умершие) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного ими в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», – уточняется в документе.

Закон, в частности, предусматривает выплату 3 миллионов рублей семьям погибших военных. До этого депутаты внесли в документ родственников бойцов Росгвардии.

«Ранее аналогичная выплата была установлена для семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе специальной военной операции. Теперь мы предлагаем расширить категорию. Наши добровольцы – это герои, которые встали на защиту нашей Родины. И они должны быть уверены, что их семьи будут социально защищены», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»