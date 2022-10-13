Мособлдума установила дополнительные выплаты для приемных родителей детей-сирот из Донбасса

Московская областная дума приняла закон, предусматривающий введение дополнительной выплаты приемным родителям, которые взяли на воспитание детей-сирот из Донбасса. Документ был принят на сегодняшнем заседании, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андей Голубев, сегодня важно поддержать новые субъекты России, более того Подмосковье – первый регион в стране, который принял сирот из Донбасса. Поэтому с целью поддержки приёмных родителей, проживающих в Московской области, устанавливается ежемесячная выплата, если они взяли на воспитание ребёнка-сироту из Подмосковья, или ребёнка, вынужденно покинувшего территорию Украины, ЛНР, ДНР после 19 февраля 2022 года.

Ежемесячная денежная выплата в размере 5 394 рубля устанавливается за воспитание одного ребенка в возрасте старше трех лет, отнесенного к I-II группам здоровья, 8 395 рублей – за воспитание одного ребенка в возрасте до трех лет, отнесенного к I-II группам здоровья, и 19 140 рублей – за воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья.

В настоящее время приёмные семьи также получают из бюджета Московской области ежемесячные и ежегодные пособия, компенсацию расходов на проезд, стипендии губернатора. Данные выплаты не изменятся и выплачиваются на всех сирот, воспитывающихся в приёмных семьях.

Кроме этого, приёмным родителям полагается вознаграждение за воспитание ребёнка, которое можно расходовать по личному усмотрению и ежегодная компенсация стоимости путёвок или материальная помощь.

Москва, Андрей Дорофеев

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