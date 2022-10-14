За один день на Замоскворецкой линии столичного метро пассажиры дважды спрыгивали на рельсы

На станции столичного метро «Технопарк» за один день было зафиксировано два случая попадания людей на рельсы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В Москве днём на станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии 34-летний житель Брянской области в отсутствие электропоезда спрыгнул на жёсткий путь, чтобы перейти на противоположную платформу. Ночью того же дня с аналогичной целью спустился на рельсы 29-летний приезжий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении ведомства.

Оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции. В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Судом им назначено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

Москва, Андрей Дорофеев

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