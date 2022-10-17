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Понедельник, 17 октября 2022, 13:42 мск

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Домработница украла у жительницы Подмосковья украшения на 700 тыс рублей

Домработница, приехавшая из государства ближнего зарубежья, похитила у жительницы подмосковных Мытищ ювелирные украшения на крупную сумму. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, в дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры на Тенистом бульваре похищены ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 30-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, которая работала по данному адресу помощницей по дому», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Злоумышленница дала признательные показания. При этом она заявила, что часть похищенного сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Мытищинским городским судом ей избрана мера пресечения – запрет определенных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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