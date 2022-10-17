В Подмосковье семьи мобилизованных могут подать заявки на помощь через портал «Добродел»

Члены семей мобилизованных жителей Подмосковья теперь могут подать заявки на положенную им помощь в электронном виде через правительственный портал «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня на «Доброделе» запустили отдельный блок: «Доброе дело – поддержка семей мобилизованных». Если необходимо помочь оформить документы, поддержать в бытовых вопросах, с продуктами, лекарствами или что-то еще – можно оставить заявку. Мы оперативно подключимся и обязательно поможем», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Чтобы воспользоваться мерами поддержки, необходимо зарегистрироваться на «Доброделе». Выбрать нужный раздел можно, кликнув на кнопку «Мобилизация» или на баннер, расположенный на главной странице.

Для подачи заявки нужно выбрать тему сообщения, после этого в поле для записи необходимо описать проблему, указать, кем заявителю приходится мобилизованный, оставить адрес, контакты и при необходимости прикрепить фотографии.

С момента, когда заявитель поставит галочку в поле «Согласиться с правилами Добродела» и отправит сообщение, в личном кабинете портала будет отображаться статус заявки, уточнили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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