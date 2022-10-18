Борцы за соблюдение ПДД устраивали автоподставы на дорогах Подмосковья

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который с сообщниками провоцировал конфликты с водителями, объезжающими пробки по обочинам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В полицию Московской области обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что на 76-м км автодороги М-2 «Крым» четыре неизвестных ему автомобиля, ехавшие в попутном направлении, создали ситуацию, которая привела к дорожно-транспортному происшествию с участием его иномарки. После остановки транспортных средств лихачи причинили ему телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили одного из участников инцидента. Им оказался 27-летний житель города Чехова. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Оказалось, что задержанный мужчина с 2021 года вместе с сообщниками регулярно провоцировал аналогичные ситуации. Они инициировали своеобразные ловушки для водителей, которые двигаются по обочине, после чего зажимали их машины, в результате чего происходило ДТП. Нередко они создавали конфликтные ситуации и драки. На одном из видеохостингов полицейскими были выявлены соответствующие видеоматериалы», – отметили в полиции.

В настоящее время правоохранители предпринимают меры для задержания соучастников этих действий, а также установление других эпизодов их деятельности.

Москва, Андрей Дорофеев

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