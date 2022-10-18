Число мошенничеств более чем на треть подскочило в Подмосковье

Число мошенничеств, а также преступлений с использованием ИТ-технологий и в сфере компьютерной информации резко подскочило за 9 месяцев текущего года в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 20,8% (11 423). В области совершено 1080 грабежей (-14%), 10133 мошенничеств (+35,1%), 17 723 кражи (-2,8%), в том числе 1008 квартирных краж (–,5%), 426 краж автомобилей (-33%), 2 157 с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (-10,3%)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом в целом статистика преступности почти не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев в Московской области зарегистрировано 56 628 преступлений (+ 1,2%).

В прокуратуре добавили, что с начала года в регионе зарегистрирован 1681 (-0,4%) факт нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 220 со смертельным исходом (+3,8%).

Москва, Андрей Дорофеев

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