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Четверг, 20 октября 2022, 18:12 мск

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Буквы «М» со станций столичного метро распродали за 52 минуты

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московский метрополитен менее чем за час распродал в своем интернет-магазине буквы «М», ранее стоявшие на зданиях станций. Об этом сообщила сегодня пресс-служба предприятия.

«Это те самые знакомые всем с детства символы метро. Долгие годы они ежедневно указывали путь в столичный метрополитен миллионам пассажиров и стали «визитной карточкой» не только метро, но и столицы», – говорится в сообщении.

На продажу было выставлено 18 знаков – это последняя партия, выставленная на распродажу. Предыдущую раскупили за 3 часа.

Старт нынешней распродаже был дан в 8 часов утра. После этого Мосметро сообщило: «Буквы «М» проданы за 52 минуты».

В сентябре 2014 года был представлен стандартизированный логотип московского метро – большая буква М русского алфавита красного цвета с засечками у основания. Логотип усреднил знаки, в разное время появлявшиеся на зданиях станций.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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