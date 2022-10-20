Двух юных зацеперов поймали в столичном метро

Полицейские задержали в московском метро двух молодых людей, нарушивших правила транспортной безопасности. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что на платформе станции метро «Павелецкая» двое жителей Московского региона подошли к прибывшему электропоезду и залезли на сцепку последнего вагона. Ухватившись за поручни, они доехали до станции метро «Театральная». Очевидцы сообщили о случившемся наряду патрульно-постовой службы. По прибытии поезда на станцию нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства», – рассказала Волк.

По словам Волк, в отношении одного из задержанных, 19-летнего жителя столицы, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«Второму молодому человеку, 16-летнему подростку из подмосковного города Видное, вменяются административные правонарушения по статьям 11.15.1 и 20.21 КоАП РФ. В отношении его законного представителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ», – добавила официальный представитель МВД.

Кроме того, административные материалы направлены для принятия решения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Москва, Андрей Дорофеев

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