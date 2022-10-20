Мособлдума значительно расширила программу бесплатной раздачи земли фермерам

Московская областная дума приняла закон о значительном расширении программы «Подмосковные 10 гектаров», предусматривающей бесплатное предоставление земли фермерам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Мособлдумы.

«Как показала практика, этот проект вызвал большой интерес у фермеров. На сегодня подано 16 заявок на общую площадь более 700 га, по 13 уже заключены договора безвозмездного пользования землей, то есть большая часть территорий уже взята в работу. Поэтому мы решили расширить программа на 26 городских округов Подмосковья», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Закон о предоставлении фермерам бесплатных земельных участков был принят в Подмосковье в декабре 2021 года. Участок можно было получить для ведения хозяйства в трех городских округах: Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура. Теперь к программе подключатся еще 23 городских округа.

Программа предусматривает определенные условия по предоставлению участков. Заявитель должен соответствовать трем основным критериям: регистрация в Московской области, готовность достигнуть показателей эффективности использования земельного участка в первый и в последующие годы, отсутствие задолженностей по налогам и иным обязательным платежам.

Москва, Андрей Дорофеев

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