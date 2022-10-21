Законопроекты об ужесточении ответственности за проникновение на важные гособъекты внесли в Госдуму

В Государственную думу внесены законопроекты, предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное проникновение на важные государственные объекты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторы документов предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за незаконное проникновение на важные государственные объекты, находящиеся под охраной Росгвардии. Также корреспондирующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Как подчеркивается в пояснительной записке, разработка законопроектов «обусловлена усиливающимся на фоне проводимой специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик ростом террористических и экстремистских угроз важным государственным объектам, специальным грузам и сооружениям на коммуникациях».

В соответствии с поправками в КоАП, за самовольное проникновение на охраняемый объект грозит до 5 тыс рублей штрафа либо административный арест до пяти суток.

Если речь идет об объектах Вооруженных сил РФ, органов государственной власти, правоохранительных и силовых структур, а также объектов, отнесенных «к ведению федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации», то штраф составит до 10 тыс рублей, а арест – до 10 суток.

Кроме того, поправками за незаконное проникновение на объекты повышенной опасности (важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях) предлагается установить как более высокую административную ответственность, так и уголовную в случае повторного проникновения.

В связи с этим УК РФ предлагается дополнить квалифицирующим признаком – «важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях». Лишение свободы за совершение данного преступления может составить от двух до четырех лет. Также предусмотрены штрафы.

Москва, Андрей Дорофеев

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