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Понедельник, 24 октября 2022, 13:20 мск

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Гость столицы изувечил кастетом пассажира метро

Сотрудники полиции столичного метро задержали жителя одного из российских регионов, нанесшего тяжелые травмы пассажиру метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Установлено, что в ночное время на платформе станции «Молодёжная» Арбатско-Покровской линии между двумя пассажирами возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанёс молодому человеку удар в область груди кастетом. Пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение», – говолрится в сообщении ведомства.

Оперативник уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 28-летнего нападавшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружие). Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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