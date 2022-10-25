Дефицит бюджета Подмосковья на следующий год может составить почти 80 млрд рублей

В Московскую областную думу внесен проект бюджета региона на следующий год, предусматривающий дефицит в 78,6 млрд рублей или 8,3% от общего объема расходов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Мособлдумы.

В 2023 году доходы бюджета Подмосковья планируются в объеме 867,9 млрд рублей. Расходы предлагается утвердить в размере 946,5 млрд рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «при бюджетном планировании необходимо учитывать несколько факторов – санкции, точнее сказать, экономическую войну, которая ведётся против России, прошедшую мобилизацию и продолжающуюся СВО, введённый режим повышенной готовности, и, наконец, нарушение цепочек поставок и уход ряда компаний, которые работали в Подмосковье по 30 лет».

«Несмотря на все перечисленные мной обстоятельства, Московская область в 2022 году показывает свою готовность противостоять санкциям и большой потенциал для дальнейшего экономического роста. Именно поэтому я уверен, что даже в текущих условиях, благодаря детальному и внимательному подходу, кропотливой работе совместно с Правительством и экспертным сообществом, мы сможем принять бюджет развития», – подчеркнул спикер.

Брынцалов также обратил внимание на то, что «в главный финансовый документ региона будут заложены деньги на выполнение социальных обязательств в полном объеме, в том числе, на поддержку военнослужащих и их семей, также внимания регионального парламента в первую очередь требует финансирование ключевых государственных программ – «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Здравоохранение Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области» и ряда других».

Москва, Андрей Дорофеев

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