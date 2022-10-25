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Вторник, 25 октября 2022, 13:40 мск

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Часть Замоскворецкой линии столичного метро закроют на полгода

Часть Замоскворецкой линии выведут из эксплуатации на полгода для производства ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«С 12 ноября на срок около 6 месяцев закроем движение от «Автозаводской» до «Орехово» Замоскворецкой линии для полной реконструкции тоннеля – ограничения нужны, чтобы ваши поездки были безопасными», – говорится в сообщении предприятия.

По данным пресс-службы, в ходе ремонта в туннеле разберут и построят новые несущие конструкции, заменят чугунную обделку, восстановят гидроизоляцию, а также уложат бесстыковой путь от «Орехово» до «Коломенской». На станциях «Кантемировская» и «Царицыно» отремонтируют переходы, обновят пассажирскую инфраструктуру. Кроме того, на «Коломенской» отремонтируют путевые стены.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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