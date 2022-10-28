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Пятница, 28 октября 2022, 11:12 мск

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Первая в России площадка для передержки крабов появится в Подмосковье

Специальная площадка для передержки крабов появится в подмосковных Химках уже в этом году. Как сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, подобного проекта в России нет.

«Объем инвестиций в уникальный для нашего региона проект составит около 60 млн рублей. На новом предприятии инвестор создаст порядка 30 рабочих мест. В соответствии с графиком работ по проекту до конца года инвестор планирует передержать 200 тонн живых крабов. Продукцию планируется поставлять не только на российский рынок, но и на экспорт. Сейчас передержка функционирует в тестовом режиме, для проверки работы основных агрегатов и запуска биофильтра для обеспечения жизнедеятельности краба», – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Группа компаний «Антей» уже реализовала пилотный проект производства – на арендованных площадях, также в г.о. Химки, инвестор разместил бассейн с 64 тоннами воды. В этом году из Мурманска было доставлено 8 тонн живых крабов на передержку. Как только крабы адаптировались, продукция была направлена авиалиниями в страны юго-восточной Азии.

Общая площадь площадки для передержки составит около 1,5 тысяч кв. м. На данный момент на территории объекта осуществляется сборка ванн – специальных закрытых бассейнов, где будут ухаживать за крабами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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