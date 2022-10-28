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Пятница, 28 октября 2022, 17:44 мск

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Бумажные справки о болезни ребенка больше не нужно предоставлять в кружки и секции Подмосковья

В Подмосковье родителям больше не нужно предоставлять в кружки и секции бумажные справки 095/у о болезни ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Всё происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования», – рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В минздраве пояснили, что интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме.

На данный момент, благодаря развитию проекта «Онлайн-поликлиника», в электронном виде на региональном портале госуслуг можно оформить пять видов медицинских справок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для лагеря и сертификат о проведенных прививках.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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