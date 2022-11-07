Воздух в столичном регионе прогреется выше климатической нормы

Теплая для начала ноября погода ожидается в ближайшую неделю в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Западные атмосферные потоки обеспечат поступление в центр Европейской России теплых и влажных воздушных масс из Атлантики. В столичном регионе температура будет превышать климатическую норму на 5-6°. Будет преобладать облачная погода, в отдельные дни не исключены и прояснения в облачном покрове. Будут чередоваться периоды с небольшими дождями и без осадков», – говорится в сообщении метеорологов.

Во вторник, 8 ноября, будет облачно. Ночью небольшой дождь, температура в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем небольшой дождь, местами умеренный, в Москве 4...6°, по области 2...7°, ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

9 ноября также ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ночью в Москве 4...6°, по области 1...6°. Днем в столице 7...9°, в Подмосковье 4...9°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В четверг, 10 ноября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем в Москве 7...9°, по области 4...9°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В пятницу и субботу, 11 и 12 ноября в регионе вновь ожидается небольшой дождь и облачность. Ночью и днем 2...7°, ветер западный 4-9 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»