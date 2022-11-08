Пассажир столичного метро беспричинно напал на случайно оказавшегося рядом юношу

Пассажир столичного метро нанес удар неким предметом по голове 17-летнему юноше, а после задержания не смог объяснить свой поступок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В дневное время в подуличном переходе станции метро «Шоссе Энтузиастов» неизвестный гражданин, следуя за 17-летним молодым человеком, беспричинно нанёс ему удар неустановленным предметом в область головы, после чего сразу же скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

Потерпевшего осмотрели врачи, по данным полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель столицы.

«Подозреваемого задержали по месту проживания на 2-й Владимирской улице. Объяснить мотив противоправного деяния задержанный не смог. По его словам, орудие преступления он выбросил», – добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Молодому человеку избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

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