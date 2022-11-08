российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 ноября 2022, 14:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Пассажир столичного метро беспричинно напал на случайно оказавшегося рядом юношу

Пассажир столичного метро нанес удар неким предметом по голове 17-летнему юноше, а после задержания не смог объяснить свой поступок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В дневное время в подуличном переходе станции метро «Шоссе Энтузиастов» неизвестный гражданин, следуя за 17-летним молодым человеком, беспричинно нанёс ему удар неустановленным предметом в область головы, после чего сразу же скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

Потерпевшего осмотрели врачи, по данным полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель столицы.

«Подозреваемого задержали по месту проживания на 2-й Владимирской улице. Объяснить мотив противоправного деяния задержанный не смог. По его словам, орудие преступления он выбросил», – добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Молодому человеку избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Часть Замоскворецкой линии столичного метро закроют на полгода / Гость столицы изувечил кастетом пассажира метро / Двух юных зацеперов поймали в столичном метро / Буквы «М» со станций столичного метро распродали за 52 минуты / За один день на Замоскворецкой линии столичного метро пассажиры дважды спрыгивали на рельсы / Полицейские нашли «шутника», взорвавшего петардой банкомат в московском метро / Суд вынес приговор по делу о коммерческом подкупе при прокладке путей в столичном метро / Полицейские задержали мужчину, прыгнувшего на рельсы московского метро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Московский метрополитен, ЧП в Москве,