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Четверг, 10 ноября 2022, 13:40 мск

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Мособлдума продлила налоговую льготу для производителей пива

Московская областная дума на сегодняшнем заседании продлила на два года освобождение производителей пива от уплаты налога на имущество организаций. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

В соответствии с принятым законом, налоговая льгота, которая истекала в 2023 году, продлена до 1 января 2025 года.

«В нашем регионе уже действует целый ряд налоговых льгот, которые достаточно востребованы у наших предпринимателей. Мы видим положительный эффект от их применения. Разумеется, из-за льгот есть выпадающие доходы бюджета, но их применение приводит к росту экономических показателей региона и позволяет привлекать инвесторов», – заявил председатель областной думы Игорь Брынцалов.

От уплаты налога на имущество организаций освобождены предприятия, которые имеют долю доходов от реализации пива в общем объеме доходов в размере не менее 70%; среднюю численность работников более 100 человек; среднемесячную заработную плату в размере, превышающем среднюю в Московской области; уплачивают в бюджет Московской области акциз на пиво.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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