Гость столицы, спрыгнув на рельсы метро, стал фигурантом дела о краже телефона у ребенка

Полицейские после нескольких дней поисков задержали мужчину, подобравшего на рельсах столичного метро телефон. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В полицию столичного метрополитена по телефону горячей линии с сообщением о краже обратилась 37-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что её несовершеннолетний сын, находясь на станции метро «Новогиреево» Калининской линии, случайно уронил на жёсткий путь мобильный телефон. Предприняв попытки найти потерянное имущество, подросток гаджет не обнаружил. Материальный ущерб составил 19 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких дней установили личность подозреваемого и задержали его на станции «Мичуринский проспект». Им оказался 38-летний приезжий. Выяснилось, что мужчина, заметив лежащий на рельсах телефон, быстро спрыгнул с платформы на жёсткий путь и, подобрав гаджет, скрылся с места происшествия.

В ходе обыска по месту фактического проживания гостя столицы полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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