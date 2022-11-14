Подпольный цех по пошиву брендовой одежды обнаружили на одном из предприятий Подмосковья

Правоохранители пресекли в Подмосковье деятельность подпольного швейного цеха по пошиву брендовой одежды, в котором трудились нелегальные мигранты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Пошивом спортивной одежды известных брендов занимались 80 уроженцев одной из республик Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально находились на территории Российской Федерации. Иностранцы проживали и работали в антисанитарных условиях в помещении цеха», – говорится в сообщении ведомства.

Цех, по данным пресс-службы, располагался в здании одного из предприятий, расположенных в поселке Вербилки Талдомского городского округа. В ходе осмотра производственных помещений полицейские изъяли 80 единиц швейного оборудования, более 900 единиц готовой текстильной продукции, лекала, заготовки, а также трафареты, с помощью которых наносились лейблы на одежду.

В отношении нелегальных мигрантов составлено 130 административных протоколов по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации). На каждого из них наложен штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. Все нелегалы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Изъятая готовая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.

Москва, Андрей Дорофеев

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