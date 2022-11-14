«Есть большое подозрение, что руководители США сошли с ума»: сенатор оценил перспективы «договорняка» по Украине

Москва в противостоянии с Западом должна вести переговоры только с теми, от кого зависит принятие решений без каких-либо «договорняков», принуждая учитывать интересы России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в эфире радио «Изолента». По оценке сенатора, последние события за океаном свидетельствуют о неразберихе в США и неадекватности ее лидеров.

«Антироссийский блицкриг не удался, который готовили как минимум с сентября прошлого года. И этот неудавшийся блицкриг поверг в ужас тех, кто его готовил. Имею в виду, прежде всего, Вашингтон. Там, конечно, вида сильно не подают, но, если внимательно смотреть за тем, что происходит за океаном, очевидно, что та неразбериха, которая царит в США, в том числе, и по русскому вопросу, как раз об этом говорит. Что касается американской полуколонии, именуемой континентальной Европой, то здесь все более-менее ясно – они пытаются угадать приказы повелителя, но в то же время некоторые из них понимают, что повелитель ведет их куда-то в ад, и в ад этим самым, кто понимает, не очень хочется», – пояснил Климов.

Сенатор обратил внимание, что весь остальной мир, не входящий в коллективный Запад, не хочет следовать «правилам» США. «Есть страны другого мира, не относящиеся к «закатникам», то есть странам исторического заката. В этих государствах каждый исходит из своих национальных интересов. Здесь у нас, у большинства, у 3/4 человечества, примерно один и тот же подход – что нельзя допустить Вашингтону произвольно управлять миром. Тем более, что есть большое подозрение, что руководители США сошли с ума, причем – не в переносном смысле этого слова», – подчеркнул он.

Как считает Климов, переговоры имеет смысл вести «только с теми, от кого что-то зависит». «Вы же не будете устраивать переговоры с дверным косяком, о который вы случайно ударились. Переговоры с телефонными шнурами тоже контрпродуктивны сами по себе. Значит – надо переговариваться с теми, от кого что-то зависит, и кто готов с вами в эти переговоры вступить, потому что как уже не раз подчеркивали из Москвы – это как в танго, то есть тут без партнера очень трудно что-то изображать. Конечно, есть те силы, с которыми в принципе, рано или поздно, придется договариваться, но, очень надеюсь, на наших условиях, то есть на тех условиях, которые будет формулировать РФ как государство, которое на сегодняшний день наиболее четко выражает интересы вот этих 3/4 человечества», – отметил сенатор.

По его мнению, эта ситуация получила подтверждение на саммите «Большой двадцатки». «Индонезийские товарищи, которые председательствуют сегодня на G-20, прямо говорят о том, что не надо заниматься в Индонезии какими-то антироссийскими шабашами – вот у нас есть темы для «Большой двадцатки», давайте этим темам и будем следовать. Есть аналогичное мнение от стран, которые имеют глобальное значение, – таких, как Китай, Индия, ЮАР. Кстати, разговаривал в этих государствах со многими их политическими лидерами, которые имеют прямое отношение к руководствам правящих партий – у них примерно такое же представление о реальности, как и у нас с вами. То есть – не позволено никому придумывать какие-то правила, по которым все дальше обязаны жить без согласия», – уточнил он.

В то же время Климов в контексте возможных переговоров обратил внимание, что невозможно решать вопросы европейской безопасности без участия России, которая занимает половину географической Европы. «Жизнь на этом пространстве требует некой самоорганизации, потому что никто за нас эту работу не выполнит. А если выполнит, нам может не понравиться, как она будет выполнена. США попытались заняться организацией европейского пространства и до сих пор все расхлебываем… И это медицинский факт, что называется», – констатировал он.

«Переговоры должны идти с теми, кто может принимать решения и эти решения реализовывать. Все остальное контрпродуктивно. Россия не заткнула себе уши и не собирается, не разговаривая ни с кем, что-то такое делать. Нет. Мы провозгласили наши цели. Они ясные. Это обеспечение безопасности нашей страны, это обеспечение неделимости и безопасности в Европе. Все это давно положено на бумагу, и всем хорошо известно. Это то, по поводу чего мы заранее были готовы вести разговор, и никаких отмен этих решений я лично не знаю», – отметил сенатор.

«Что касается самой горячей части – так называемого украинского конфликта, то здесь значительную часть проблематики должны решать военные и с учетом их рекомендаций необходимо принимать те или иные решения по поводу собственно военной ситуации, и мне кажется, именно так сегодня события развиваются. Я понимаю тех соотечественников, которые боятся, что будет так называемый «договорняк». Мне тоже никакой «договорняк» не подошел бы. Но, тем не менее, надо принуждать противную сторону идти по нашему списку целей и задач этих переговоров, и добиваться максимально полного отражения в их результатах интересов РФ», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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