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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:20 мск

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Подмосковный водитель открыл стрельбу по лосю, перебежавшему ему дорогу

Фото: Pixabay

Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела, после того как выстрелил в лося, перебежавшего дорогу перед его автомобилем. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

По данным пресс-службы, в дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Смоленской области о том, что у деревни Лунинка в Рузском городском округе слышны звуки, похожие на выстрелы.

«Полицейскими предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем марки Infinity, подъезжая к вышеуказанной деревне, увидел лося, переходившего дорогу. Остановившись, мужчина достал из машины принадлежащую ему винтовку и совершил прицельный выстрел в дикое животное, после чего покинул место происшествия», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота).

Выстреливший в животное мужчина добровольно явился в отдел полиции. Им оказался местный житель 1981 года рождения.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Петрова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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