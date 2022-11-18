Технический пуск движения по всей Большой кольцевой линии московского метро состоится до конца года

Технический пуск движения поездов по оставшимся участкам Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро состоится до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра реконструируемой станции «Варшавская».

«Большая сложная работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск движения поездов на всех трех оставшихся участках: северо-восточном, восточном и южном. Таким образом, кольцо замкнется», – цитирует Собянина официальный сайт правительства Москвы.

Как предполагается, до конца года также завершатся основные работы по реконструкции станции «Варшавская». Обновленная станция метро войдет в состав Большой кольцевой линии. «Мы находимся на южном участке – это старая ветка «Каховская» – «Каширская», которая была самой короткой и самой невостребованной. Идет ее полная реконструкция, по сути дела, строительство заново и интеграция в БКЛ», – уточнил Собянин.

До реконструкции пассажиропоток на Каховской линии составлял всего несколько десятков тысяч человек в день. На линии работали укороченные поезда, интервал движения составлял 5 минут.

После включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения сократится до 1,6 минуты, а пассажиры получат возможность быстрее и с меньшим количеством пересадок добираться в десятки районов города. Например, время поездки от станции «Варшавская» до крупного транспортно-пересадочного узла «Печатники» сократится в четыре раза – с 48 до 12 минут. До аэропорта Внуково путь сократится вдвое – до 40 минут, до станции «Университет» – почти в 2,5 раза и составит 24 минуты. До «Текстильщиков» можно будет доехать всего за 15 минут без пересадок.

В целом ввод в эксплуатацию нового участка БКЛ и открытие в его составе станции «Варшавская» позволит улучшить транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники с населением свыше 370 тысяч человек.

Кроме того, до 25% снизится нагрузка на Кольцевую линию и до 16% – на участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий. Разгрузка станции «Каширская» Замоскворецкой линии составит до 23%, «Коломенской» – до 10%, «Павелецкой» – до 12%, «Севастопольской» – до 35%.

Москва, Андрей Дорофеев

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