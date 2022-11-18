Подмосковные врачи спасли беременную с перитонитом и ее ребенка весом менее 500 г

Врачи Видновской больницы спасли беременную с заражением крови, возникшим из-за аппендицита, и ее ребенка весом менее 500 г. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В хирургическое отделение 36-летняя беременная женщина поступила с острым аппендицитом, осложненным гангренозным перитонитом. Это крайне опасное состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства, отметили в минздраве.

«В экстренном порядке была проведена операция. Проводить хирургические вмешательства беременным женщинам технически сложнее, в нашем случае пациентка находилась на 25-й неделе беременности. Была выполнена аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости. В послеоперационном периоде проводилась комплексная терапия», – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.

После этого пациентка была направлена в Видновский перинатальный центр, где в течение четырех дней находилась в реанимации.

«В результате развившейся родовой деятельности у пациентки на свет появилась девочка весом 480 г. Мама чувствовала себя хорошо и была выписана, а вот ребенок продолжал лечение в отделении патологии новорождённых с июля по ноябрь. На данный момент девочку уже выписали с нормальными показателями веса – 2580 г. Ежегодно в нашем перинатальном центре выхаживают порядка 20 детей, родившихся с экстремально низкой массой тела ниже 500 г», – сказал заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского перинатального центра Максим Новиков.

Как добавили в региональном минздраве, мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо и их жизням ничего не угрожает.

Москва, Андрей Дорофеев

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