Пригожин: расстрел российских пленных – это попытка американцев разжечь конфликт на Украине

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал видео с расстрелом российских военнопленных в Макеевке. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Журналисты попросили Пригожина прокомментировать нашумевший инцидент, на который многие предлагают жесткие ответные действия. Бизнесмена спросили, как на такое нужно реагировать.

Пригожин отметил, что есть враги, а есть предатели. Украина – сегодняшний событийный враг, и те, кто ей потворствует, являются предателями.

«Предатель может быть только свой. Поэтому к врагам, безусловно, мы не будем применять никаких карательных мер и украинские пленные непременно будут возвращаться живыми и невредимыми на свою Родину, даже при условии, если нас будут провоцировать на иное», – заявил предприниматель.

Бизнесмен также усомнился, что сами украинцы способны убивать славян таким жестоким образом, в отличие от американцев.

«Поэтому думаю, что расстрел российских пленных – это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой. Но мы на это не поведемся, а вот если вы почувствуете запах предателя, тогда «кувалда идет к вам». А между Россией и Украиной должна быть честная драка. Но это чисто теоретически, наверняка, вы хорошо знаете, что кувалда – не мои методы», – заключил предприниматель.

Видео с кадрами расстрела российских бойцов были опубликованы 18 ноября в соцсетях. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Москва, Екатерина Попова

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