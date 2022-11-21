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Понедельник, 21 ноября 2022, 18:17 мск

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Следы медведя обнаружены на севере Подмосковья

Специалисты выявили признаки пребывания бурого медведя на севере Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерство экологии и природопользования Московской области.

«Следы медведя обнаружены в границах природного заказника «Озеро Подтеребово», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. – Это уже не первое вновь выявленное местообитание зверя в этом году.

Он напомнил, что ранее новые места обитания бурого медведя были выявлены еще в одной клинской ООПТ – природном заказнике «Саньковский», а также в Рузе. На сегодняшний день численность популяции этих хищников в 10-15 особей. Ареалом их обитания в Подмосковье является пограничная местность с Тверской и Смоленской областями, включая территорию национального парка федерального значения – государственного комплекса «Завидово», однако звери могут забредать и в пограничные округа.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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