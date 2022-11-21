В Госдуме решили расширить запрет на пропаганду ЛГБТ

Нижняя палата российского парламента готовится запретить распространение информации по популяризации не только нетрадиционных отношений, но и педофилии и смены пола. Как сообщил сегодня после расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи его глава Александр Хинштейн, такие поправки ко второму чтению рекомендованы к принятию на пленарном заседании. По его словам, законопроект охватывает всю сферу Интернета, включая компьютерные игры, а также СМИ, кинематограф и литературную продукцию.

«Мы расширяем перечень того, что подпадает под запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений. Также добавляется запрет на пропаганду педофилии, а также новое явление, которого не было в законопроекте первого чтения – запрет пропаганды смены пола – трансгендерности. Мы добавляем в перечень оснований для включения в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором (РКН) распространение соответствующих сведений», – уточнил Хинштейн.

Парламентарий также сообщил, что РКН будет наделен полномочиями «на ведение мониторинга, в том числе, в целях поиска запрещенной информации». «Мы вносим изменения в закон о защите прав потребителей, которым устанавливаем, что реализация любого, в том числе, импортного товара, содержащего запрещенную информацию, объявляется вне закона. Это позволит из оборота вывести, в первую очередь, книги, литературную продукцию», – пояснил он.

По словам Хинштейна, соответствующий запрет будет внесен и законы о СМИ и о рекламе. «То же самое касается поправки в закон о господдержке кинематографии. Предлагается установить запрет на выдачу прокатного удостоверения на фильмы, содержащие материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а также пропагандирующие педофилию и смену пола», – подчеркнул он.

При этом депутат пояснил, что административная ответственность последует только при демонстрации красивой картинки ЛГБТ-отношений, например, поцелуев. Но если транслируется не вызывающий позитивных эмоций гей-парад с соответствующим комментарием, то это не подпадает под пропаганду.

Что касается компьютерных игр, которые вызвали большую дискуссию, Хинштейн пояснил, что в редакции второго чтения законопроект и так «охватывает всю информацию в Интернете, включая компьютерные игры». Это стало основанием для отклонения предложенных оппозицией поправок. «Надо законодательно регулировать компьютерные игры? Конечно. Но не в виде поправки к совершенно другому законопроекту», – пояснил депутат в своем телеграм-канале.

«Договорились, что Комитет вместе с РКН и всеми заинтересованными сторонами проработает отдельную инициативу, направленную на определение компьютерных игр, как отдельной сущности интернет-среды, а также вопросы их регулирования и маркировки. Это, действительно, важная тема, но решать ее надо без спешки», – заключил Хинштейн.

Напомним, законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей Госдума приняла в первом чтении 27 октября. На этой неделе запланировано его рассмотрение во втором и третьем чтениях.

Москва, Мария Соколова

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