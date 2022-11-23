Домработница-иностранка обчистила тайник в квартире жителя Подмосковья

В подмосковных Химках домработница похитила более миллиона рублей у своего нанимателя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о хищении денег, которые хранились в тайнике, оборудованном за прикроватной тумбочкой.

«Прибывшие в жилище потерпевшего полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Выяснилось, что хозяин установил камеру видеонаблюдения. Ознакомившись с её записями, стражи правопорядка задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 47-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, работавшая домработницей у потерпевшего», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что женщина с декабря 2021 года помогала хозяевам квартиры с уборкой и уходом за ребёнком. Найдя тайник с деньгами, она систематически стала похищать из него по несколько купюр. Украденные деньги подозреваемая тратила на личные нужды.

В результате обыска по месту временного проживания злоумышленницы в Москве обнаружена и изъята часть похищенных денег.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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