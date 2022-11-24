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Четверг, 24 ноября 2022, 16:32 мск

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Бюджет Подмосковья на следующий год принят с дефицитом около 80 млрд рублей

Дефицит бюджета Подмосковья в следующем году составит около 80 млрд рублей. Такие параметры заложены в принятый сегодня Мособлдумой закон о региональной казне на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Как сообщила пресс-служба регионального парламента, запланировано, что в следующем году доходы бюджета составят 786 млрд рублей, а расходы – 866 млрд рублей. В министерстве экономики и финансов Подмосковья пояснили, дефицит составит около 10% к объему собственных доходов бюджета, что не превышает предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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