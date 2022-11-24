День запуска первой отечественной жидкостной ракеты стал памятной датой в Подмосковье

Московская областная дума установила в Подмосковье новую памятную дату – День запуска первой отечественной ракеты на жидком топливе. Соответствующее решение депутаты приняли на сегодняшней сессии, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Важная памятная дата. Событие стало основой ракетостроения и освоения космоса. Проводимые тогда испытания положили начало созданию боевой ракетной техники стратегического назначения, Ракетных войск и войск воздушнокосмической обороны. Праздник станет дополнительной точкой притяжения и определённо повысит туристическую привлекательность не только городского округа Красногорск, но и Московской области в целом», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Памятная дата будет отмечаться 17 августа. В этот день в 1933 году в посёлке Нахабино нынешнего городского округа Красногорск была запущена первая отечественная жидкостная ракета, созданная Группой изучения реактивного движения (ГИРД). На месте запуска создан памятный мемориал.

Москва, Андрей Дорофеев

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