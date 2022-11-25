Губернатор Московской области подписал обновленный устав региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал обновленный устав региона, в который были внесены изменения в связи с корректировкой Конституции РФ и ряда федеральных законов.

Одно из ключевых изменений в новой редакции главного документа Московской области, который ранее утвердили депутаты областной думы, – губернатору разрешается избираться больше двух раз.

В настоящее время действующий глава Подмосковья дорабатывает второй губернаторский срок после перевыборов, которые прошли в 2018 году. Согласно уставу, руководитель региона избирается на пять лет. Таким образом в сентябре 2023 года жителей Подмосковья вновь ожидают губернаторские выборы.

Москва, Светлана Антонова

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