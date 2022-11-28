Подмосковным хирургам пришлось спасать ребенка, проглотившего магниты

Подмосковные врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку, проглотившему два небольших магнита. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным минздрава, родители обратились в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на боли в животе и отсутствие аппетита, а также рвоту у ребенка.

«При проведении рентгенограммы было обнаружено соединение инородных тел через стенки желудка и кишечника, что могло привести к перитониту. Магниты склеились через стенку желудка и слепой кишки, из-за чего произошла перфорация, то есть появилось отверстие в стенке кишки. В экстренном порядке было проведено оперативное лечение путём лапаротомии – при таком разрезе доступ к органам не задевает крупные сосуды и нервы, а разрез легко срастается», – рассказала главный врач центра Татьяна Мельник.

В пресс-службе добавили, что на данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Специалисты призвали родителей внимательно следить за детьми и не оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы.

Москва, Андрей Дорофеев

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