Мужчина, помогавший подмосковным пенсионеркам донести сумки до дома, обчищал их квартиры

В подмосковном Подольске задержан уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который помогал пенсионеркам донести сумки до дома, а затем похищал их сбережения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что он подошёл на улице к возвращавшейся из магазина 83-летней местной жительнице и представился её новым соседом. Мужчина заботливо предложил донести до дома сумки пожилой женщины. Пенсионерка согласилась. Занеся покупки в жилище, злоумышленник, сославшись на ремонт в квартире, попросил хозяйку налить бутылку воды. Когда доверчивая женщина отлучилась на кухню, он прошёл в комнату и забрал с подоконника и из шкафа наличность», – говорится в сообщении ведомства.

Совершив кражу, мужчина направился к выходу, а когда гражданка окликнула его, сбежал. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что жертвой злоумышленника стала ещё одна жительница Подольска. Мужчина так же подошёл на улице к 72-летней пенсионерке, возвращавшейся из магазина домой, и предложил донести сумки. Находясь у неё дома, он и ей рассказал легенду о ремонте, попросив воды. Пенсионерка отлучилась на кухню, а похититель в это время украл из её комнаты 95 тысяч рублей. Только на этот раз хозяйка квартиры не сразу заметила хищение сбережений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 и 161 Уголовного кодекса РФ (кража и грабеж). Подольским городским судом 50-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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