Куба назвала США и НАТО виновниками конфликта на Украине и выступила за его переговорное решение

Гавана осуждает введенные Западом санкции против России и выступает за переговорное решение конфликта на Украине, учитывающее интересы всех сторон. Об этом сегодня заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес на пленарном заседании Совета Федерации.

«Я хотел бы решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и, в частности, США, а также подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта, учитывающее интересы всех сторон, включая интересы РФ», – подчеркнул Эрнандес.

При этом спикер кубинского парламента обратил внимание на действия Запада, которые заложили основы конфликта на Украине. «Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США и НАТО не приближались к границам РФ. И также если бы в этом Альянсе не преобладала военная доктрина растущего наступательного характера, которая десятилетиями игнорировала обеспокоенность и обоснованные требования России в гарантиях безопасности», – подчеркнул Эрнандес.

Москва, Мария Соколова

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